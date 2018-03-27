Представители Россельхознадзора проверят молочные предприятия Киргизии

БИШКЕК, 27 марта. /ТАСС/. Группа специалистов Россельхознадзора прибыла в Киргизию для проверки качества выпускаемой предприятиями молочной отрасли республики продукции. Об этом сообщил во вторник в Бишкеке во время заседания парламентского комитета по экономической и фискальной политике министр экономики страны Артем Новиков.

По его словам, у сотрудников Россельхознадзора существуют опасения относительно производимой на некоторых предприятиях Киргизии молочной продукции, которая поставляется на российский рынок. "Россельхозндзор проверит три или четыре наших предприятия", - сказал Новиков.

При этом он выразил надежду, что после этих проверок подозрения российской стороны по поводу качества киргизских продуктов исчезнут. "Надеюсь, что после этого все вопросы будут сняты", - отметил министр.

В целом, считает он, никаких серьезных барьеров на пути поставок товаров в Россию из Киргизии после ее вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не существует. В связи с чем республика активно продолжает наращивать экспорт в РФ. В частности, в ближайшее время в торговых сетях Москвы состоятся Дни киргизских товаров, во время которых покупатели смогут их попробовать, ознакомиться с технологией производства, оценить их качество, а также убедиться в соблюдении производителями всех экологических требований.

В начале марта Россельхознадзор временно запретил ввоз на территорию РФ произведенной киргизским предприятием "Ак-сут" ("Белое молоко") продукции в связи с отсутствием соответствующих сопроводительных документов к партии сухого молока.