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В Крыму планируют создать российско-сирийский зерновой хаб

Экономика и бизнес
27 марта, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Cопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров отметил, что создание хаба поможет расширить поставки, а также активизировать взаимодействие

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россия и Сирия планируют совместно создать в Крыму хаб для облегчения поставки зерна из РФ в Сирийскую Республику. Ожидается, что первые соглашения по проекту будут подписаны на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), сообщил на пресс-конференции во вторник сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Руководитель Сельскохозяйственной палаты Сирии предложил нам воспользоваться землями для посева, а также создать хаб в Крыму, потому что Крым - это ближайшая российская морская точка к Сирии", - сказал Назаров. По его словам, создание зернового хаба поможет расширить поставки, активизировать взаимодействие, "увеличить обороты между Сирией и Крымом".

Первые соглашения, которые планируется заключить в рамках ЯМЭФ, будут направлены на расширение экспорта зерна в Сирию с помощью морского судоходства. "Мы предварительно договорились, что будем создавать российско-сирийское совместное предприятие для того, чтобы облегчить проблему с расчетами, и вот планируем эту подготовительную работу завершить до начала Ялтинского форума", - сказал он.

Как отметил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, впоследствии "мы рассчитываем и на пассажирские связи, это очень перспективное направление".

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, при этом, количество иностранных участников ЯМЭФ возрастет в 2,5 раза, до 500 человек.

Ранее сообщалось, что в рамках ЯМЭФ-2018 пройдет первая международная Ялтинская конференция, посвященная проблеме послевоенной реконструкции Сирии. Назаров отмечал, что организаторы мероприятия рассчитывают на участие международного экспертного совета ЯМЭФ в разработке сценариев обустройства страны, восстановления экономики, создания стабильной политической системы. По его словам, международный экспертный совет ЯМЭФ будет постоянно действующей структурой и, возможно, будет собираться еще несколько раз в год - как в России, так и в других странах.

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