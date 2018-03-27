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"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении газовых контрактов

Экономика и бизнес
27 марта, 15:07 дата обновления: 27 марта, 15:10 UTC+3

Российская компания вновь уведомила украинскую, что решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту будет оспорено

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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Апелляция по этому делу будет подана до конца марта", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, состоялись ли переговоры с "Нафтогазом Украины", анонсированные ранее.

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Персоны
Медведев, Александр Иванович
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Кризис на Украине Газовый конфликт России и Украины
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