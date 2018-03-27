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Матвиенко: Совфед готов оказывать законодательную поддержку РФПИ

Экономика и бизнес
27 марта, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Фонд зарекомендовал себя как один из эффективных институтов привлечения инвестиций, отметила спикер Совфеда

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Совет Федерации готов оказывать законодательную поддержку Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), который в свою очередь должен сыграть важную роль в решении задачи по экономическому развитию страны и повышению уровня жизни населения. Об этом заявила во вторник спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Наше взаимодействие с первых шагов создания фонда было весьма плодотворным. В свое время Совет Федерации поддержал реорганизацию вашей структуры. Нами был одобрен соответствующий закон о присвоении ей статуса суверенного фонда. Мы готовы и впредь оказывать всю необходимую законодательную поддержку вашей работе", - сказала Матвиенко на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций".

По ее словам, РФПИ зарекомендовал себя как один из эффективных инструментов по привлечению "так необходимых инвестиций в экономику нашей страны". Сенатор отметила, что в ближайшие годы предстоит решать амбициозные задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. В частности, по ее словам, необходимо в максимально сжатые сроки в полной мере реализовать научный и технологический потенциал страны, обеспечить качественный рывок в экономическом развитии и повышении уровня жизни граждан.

"В числе ключевых ориентиров глава государства назвал именно ускорение темпов роста инвестиций. И в этой связи важную роль в решении этой стратегической задачи должен сыграть Российский фонд прямых инвестиций. Считаю, что и наше сотрудничество внесет свой определенный вклад в достижении этой цели. На это и направлены основные положения меморандума", - сказала спикер Совфеда, напомнив, что целевой показатель инвестиций в российскую экономику составляет 25% от валового внутреннего продукта, тогда как в настоящее время он равен "всего лишь 17%".

Она отметила, что реализации меморандума должно способствовать проведение совместного мониторинга законодательства в сфере реализации инфраструктурных проектов. "Уверена, что эффективный обмен актуальной и достоверной информацией позволит нам в оперативном режиме вносить изменения в законодательство, устранять барьеры, которые мешают притоку инвестиций в страну и, в частности, в наши регионы", - сказала Матвиенко, призвав РФПИ наладить "тесное и оперативное" взаимодействие с профильными комитетами Совета Федерации.

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