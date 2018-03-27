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Свободный порт Владивосток принял 10 новых резидентов с инвестициями на 8,8 млрд руб.

Экономика и бизнес
27 марта, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Инвесторы планируют создать в регионах Дальнего Востока 1,5 тыс. новых рабочих мест

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Десять компаний с проектами на сумму инвестиций в 8,8 млрд рублей стали резидентами льготной налоговой зоны свободного порта Владивосток. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

"За один день, 26 марта, в Свободном порту Владивосток зарегистрированы десять новых резидентов с проектами на 8,8 млрд рублей. Инвесторы, действующие по соглашениям с "Корпорацией развития Дальнего Востока", создадут на Дальнем Востоке более 1,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал собеседник агентства.

В материалах пресс-службы Минвостокразвития сообщается, что на сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с "Корпорацией развития Дальнего Востока" действуют 533 резидента. Инвесторы реализуют проекты с общей суммой инвестиций около 405 млрд рублей и перспективой создать более 41 тыс. новых рабочих мест.

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