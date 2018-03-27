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Союз страховщиков представит Думе предложения по страхованию в местах скопления людей

Экономика и бизнес
27 марта, 15:27 UTC+3

Развитие этого вида страхования позволит повысить ответственность собственников объектов за пожарную безопасность, считает глава ВСС Игорь Юргенс

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что необходимо развивать страхование ответственности собственников мест массового скопления людей, ВСС представит свои предложения по этому вопросу в Госдуму в ближайшее время.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Развитие противопожарного страхования и страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственников объектов за соблюдением требований пожарной безопасности. Необходимость этого страхования назрела. Мы завтра рассчитываем представить свои предложения по развитию данных видов страхования на комитет Госдумы по финансовому рынку", - сказал Юргенс журналистам.

Глава ВСС подчеркнул, что, по оценке экспертов, в России число объектов, которые потенциально могут покрываться этим видом страхования, составляет порядка 400 тыс.

"Стоимость такого страхования, по нашим подсчетам, может варьироваться от одной до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от количества людей, могущих пострадать при пожаре конкретного объекта", - отметил он.

Юргенс подчеркнул, что с момента пожара в пермском клубе "Хромая лошадь", унесшем жизни 156 человек, прошло 10 лет, но система страховой защиты посетителей публичных мероприятий и ответственности собственников мест массового скопления людей России так и не появились. "Мы будем бороться за то, чтобы появился соответствующий закон", - сказал он.

Президент ВСС отметил, что стоимость застрахованного имущества арендаторов в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове не превысила 120 млн рублей. 

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Пожар в торговом центре в Кемерове
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