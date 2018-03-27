Таджикистан просит Россию перенести консультации по Somon Air

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Авиавласти Таджикистана получили уведомление Минтранса России об окончании 5 апреля временного допуска таджикской авиакомпании Somon Air на рейсы между Худжандом и Москвой и просят отсрочить консультации, сообщил ТАСС по телефону замдиректора Агентства гражданской авиации при правительстве республики Азиз Набизода.

"Мы получили информацию об этом", - сказал он. "Как известно, между нашими странами в этом вопросе есть некоторые проблемы, и стороны хотели встретиться 22-23 марта, чтобы обсудить пути возможного решения. Но дело в том, что руководство Агентства гражданской авиации было назначено лишь в начале февраля, и сейчас у нас до сих пор идет организационный процесс внутри ведомства", - отметил Набизода. "Поэтому к встрече мы пока не готовы, о чем в ближайшее время проинформируем наших российских коллег", - сказал он.

Во вторник Минтранс России сообщил, что повторно предложил провести консультации авиационных властей двух стран в Москве до 1 апреля.

Таджикская сторона не успевает подготовиться к этому времени и планирует пригласить российских представителей на переговоры, как только завершатся "внутренние организационные процессы", сказал ТАСС замдиректора Агентства гражданской авиации Таджикистана. "Ожидается, что это произойдет примерно 6-7 апреля. Пригласим российских коллег к нам в Таджикистан", - сказал Набизода.

Во вторник министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил журналистам, что российская сторона ожидает результатов от переговоров с авиавластями Таджикистана по вопросу авиасообщения до 5 апреля.

РФ и Таджикистан ограничивают авиаперелеты не впервые. В апреле 2017 года Минтранс РФ запретил ряд рейсов таджикской авиакомпании Somon Air в Россию в ответ на отказ авиавластей Таджикстана согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и "Уральских авиалиний".