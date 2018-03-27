Власти Крыма направят 1,1 млрд рублей на подключение ряда объектов ФЦП к инженерным сетям

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Крыма за счет перераспределения средств республиканского бюджета выделят 1,1 млрд рублей для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения нескольких объектов федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития региона. Об этом сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

ФЦП развития Крыма по итогам 2017 года исполнили на 89%, при этом республика вернет в федеральный бюджет порядка 5,3 млрд рублей, которые не освоили по программе. По данным властей региона на конец 2017 года, треть объектов ФЦП строили в Крыму с отставанием от плана. Аксенов не исключал, что регион будет достраивать эти объекты за счет средств республиканского бюджета.

"1,1 млрд рублей - мы из республиканского бюджета перераспределили деньги на подключение к сетям ряда объектов федеральной целевой программы", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС. Он не уточнил, о каких объектах ФЦП идет речь.

По его словам, в июле правительство РФ вернет Крыму указанную сумму, поскольку эти средства предназначались для строительства детских садов в регионе. "Эти деньги нам будут из резервного фонда правительством РФ компенсированы в июле, потому что это [1,1 млрд рублей] мы сняли с программы [строительства] детских садов. Но в июле эти деньги поступят, программа по детским садам будет реализована в полном объеме", - рассказал Аксенов.

Он добавил, что "пока других трат из республиканского бюджета на программу ФЦП не предвидится".

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года приняли в августе 2014 года для модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры полуострова. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида", автоподход к Крымскому мосту, объекты энергетики. По данным правительства Крыма, 2018 году республика получит 60 млрд рублей на реализацию ФЦП, в прошлом году было выделено 53,2 млрд рублей.