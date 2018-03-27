Деловой совет БРИКС займется цифровой экономикой и административными барьерами

ШАНХАЙ, 27 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Цифровая экономика и устранение административных барьеров станут главными направлениями для работы Делового совета БРИКС в период текущего председательства ЮАР в объединении. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС президент ТПП РФ Сергей Катырин, возглавляющий российскую часть Делового совета БРИКС, в кулуарах его заседания, которое состоялось во вторник в Шанхае.

На прошедшем заседании было объявлено о создании рабочей группы по цифровой экономике. "Первое заседание, полагаю, уже будет в Южной Африке. Это посыл, который соответствует сегодняшнему времени и интересует всех. Построение цифровой экономики - мировой тренд", - сказал президент ТПП РФ.

Внутри этой темы, по его словам, находится много других: информационная и финансовая безопасность, передача данных, создание инфраструктуры для цифровой экономики, подготовка кадров с соответствующими компетенциями. "В этом у нас общее понимание, как я думаю, сегодня достигнуто", - отметил он.

Катырин также сообщил, что ожидаются результаты от рабочей группы по региональной авиации, которая была создана на прошлом заседании совета перед саммитом БРИКС в Сямэне в сентябре 2017 года. Серьезная работа, подчеркнул он, намечена и в рамках рабочей группы по дерегуляции, которая занимается выработкой решений по устранению административных барьеров. "Мы в этом определенный путь прошли в России с помощью Агентства стратегических инициатив и достигли достаточно неплохих результатов", - сообщил он.

Говоря об инициативе создания Женского клуба БРИКС, Сергей Катырин выразил уверенность в том, что от этой будущей структуры также поступит повестка дня, в которую могут войти ряд тем, оставшихся "за кадром для Делового совета". "Это все что касается здравоохранения, социальных вопросов, людей с ограниченными возможностями, детского сиротства и т.д.", - рассказал президент ТПП РФ.

Деловой совет БРИКС

Деловой совет БРИКС - основной механизм развития делового сотрудничества между странами объединения. О его создании было объявлено на V саммите БРИКС в Дурбане (ЮАР) в 2013 году. В него входят по пять представителей от каждой страны. Задача совета - выявлять проблемные вопросы и трудности, которые сдерживают рост экономического, торгового, делового и инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС.

В рамках Делового совета функционируют, в частности, рабочие группы по инфраструктуре, производственному сектору, финансовым услугам, энергетике и "зеленой экономике", а также профессиональной подготовке кадров. Нынешнее заседание Делового совета стало для него юбилейным. Механизм отмечает пять лет со дня своего создания в Дурбане. На заседании в Шанхае Китай, председательствовавший в совете, официально передал эстафету ЮАР - хозяйке предстоящего саммита БРИКС.