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Всероссийский союз страховщиков выяснит, застрахованы ли мероприятия в рамках ЧМ-2018

Экономика и бизнес
27 марта, 16:10 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков выяснит, застрахованы ли мероприятия в рамках ЧМ-2018, заявил глава ВСС Игорь Юргенс на пресс-конференции.

"Знаю, что стадионы на стадии строительства страховались, на стадии проведения мероприятий - не могу сказать. Думаю, угроза тут небольшая, но мы проясним этот момент", - сказал он.

Юргенс пояснил, что ВСС будет взаимодействовать со страховыми компаниями, чтобы выяснить наличие страховой защиты посетителей публичных мероприятий и страховой ответственности собственников объектов и мест массового скопления в рамках чемпионата.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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