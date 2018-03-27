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Заксобрание Севастополя в третий раз не выбрало регионального бизнес-омбудсмена

Экономика и бизнес
27 марта, 16:48 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 27, марта. /ТАСС

Ни один из претендентов не набрал большинства голосов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Севастополя в третий раз не смогли выбрать регионального бизнес-омбудсмена, на пленарном заседании городского парламента на голосование представили две кандидатуры, но ни один из претендентов не набрал большинства голосов.

В мае 2017 года городской парламент должен был голосовать по кандидатуре Ивана Комелова, который заявил самоотвод в процессе заседания. В январе 2018 года на выбор регионального парламента были представлены шесть кандидатов на должность бизнес-омбудсмена, ни один из которых не набрал большинства голосов депутатов (13 голосов из 24 депутатов парламента).

"Количество голосов за Андриевского Константина Витальевича - десять, за Васютина Валерия Борисовича - один. Решили считать неопределенной кандидатуру на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе", - сказал председатель счетной комиссии Игорь Валес.

Как сообщил на заседании заксобрания председатель парламентской комиссии по законодательству Виктор Посметный, в ходе обсуждения кандидатур с предпринимательским сообществом Севастополя за доцента института экономики и права Константина Андриевского было получено 56 положительных отзывов, за кандидатуру председателя регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Валерия Васюнина - 136 отзывов.

История вопроса

В мае 2017 года заксобрание должно было голосовать по согласованной с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым единственной кандидатуре Ивана Комелова. Однако он отказался от должности омбудсмена.

Причиной отказа Комелов назвал ситуацию, сложившуюся в Севастополе перед выборами губернатора (состоялись в сентябре 2017 года). В частности, он упомянул, что деятельность Общественной палаты города, членом которой он является, фактически парализована из-за внутренних разногласий. Также он упомянул ситуацию с обсуждением генплана города, когда горожане высказали опасения по поводу возможных сносов принадлежащей им собственности.

Иван Комелов - севастопольский общественный деятель. На официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Комелов указан как общественный представитель бизнес-омбудсмена в Севастополе.

30 января 2018 года депутаты Заксобрания Севастополя в очередной раз не смогли избрать регионального бизнес-омбудсмена. В этот раз Комелов не претендовал на эту должность, а шестеро других кандидатов не набрали необходимого количества голосов депутатов.

Тогда на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, как и сегодня, претендовал Константин Андриевский, а также сотрудник прокуратуры Григорий Скуратов, коммерческий директор группы компаний "Техфлот" Алексей Малько, юрист Руслан Тарасенко, член правления Севастопольской торгово-промышленной палаты Алла Лазарева и заместитель председателя регионального союза юристов Сергей Царюк.

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