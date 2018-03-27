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Проект Енисейской экономической зоны обсудят на Красноярском экономическом форуме

Экономика и бизнес
27 марта, 17:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, марта. /ТАСС

В экономическую зону планируют включить Красноярский край, Туву и Хакасию

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КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Проект создания Енисейской экономической зоны ("Енисейская Сибирь"), куда планируют включить Красноярский край, Туву и Хакасию, обсудят на Красноярском экономическом форуме. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил вице-премьер краевого правительства Сергей Верещагин.

"Сейчас разрабатывается концепция этого проекта, надеемся, что на следующей неделе появятся первые идеи по обсуждению. Идеолог проекта Красноярский край, часть, связанную с экономикой, формирует бизнес. На итоговом совещании обсудим рекомендации экспертного сообщества по проекту "Енисейская Сибирь", - рассказал Верещагин.

По его словам, на форуме представят 18 проектов, связанных с Красноярским краем, а также планируют подписание 50 соглашений в сфере экономики, экологии и развития комфортной городской среды.

Идею создания Енисейской экономической зоны предложил врио губернатора Красноярского края Александр Усс в декабре прошлого года.

На подписании меморандума о взаимодействии с крупными промышленными компаниями он предложил создать рабочую группу, которая займется разработкой организационных, правовых и экономических предпосылок ускоренного экономического развития Красноярского края, Хакасии и Тувы. По словам Усса, в прошлом эти три региона были единым экономическим районом.

Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля. Тема форума: "Россия 2018 - 2024: реализуя потенциал".

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