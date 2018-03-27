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IKEA не собирается приобретать участок на Рябиновой улице в Москве

Экономика и бизнес
27 марта, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В настоящее время на территории страны работают 14 магазинов компании

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. IKEA не ведет переговоры с правительством Москвы о покупке земельного участка на Рябиновой улице. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Это ложная информация, в планах такого нет", - сказали в пресс-службе IKEA, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. В настоящее время в российских городах работают 14 таких комплексов.

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