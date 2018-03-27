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"Росэнергоатом" остановил первый энергоблок Билибинской АЭС на Чукотке

Экономика и бизнес
27 марта, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В рамках ремонтных работ из реактора энергоблока выгрузят все отработанное ядерное топливо

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) вывел в плановый ремонт энергоблок №1 Билибинской АЭС, говорится в сообщении концерна.

"Энергоблок №1 Билибинской АЭС отключен от сети для проведения плановых ремонтных работ. В соответствии с технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации оперативный персонал атомной станции выполнил все необходимые операции по отключению от сети турбогенератора №1 (ТГ-1)", - сообщил концерн.

В рамках ремонтных работ из реактора энергоблока №1 выгрузят все отработанное ядерное топливо, и специалисты приступят к выполнению работ по отбору проб металла. Исследования отобранных проб позволит оценить ресурс реакторного оборудования.

В настоящее время энергоблоки №2, 3, 4 Билибинской АЭС находятся в работе, их суммарная мощность составляет 32 МВт. Станция выполняет диспетчерские указания по выработке электроэнергии в полном объеме.

Билибинская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", входящего в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический".

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