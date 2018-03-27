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Градообразующее предприятие "Интауголь" возобновляет добычу угля

Экономика и бизнес
27 марта, 18:20 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Как ожидается, к апрелю компания выйдет на объем добычи в 75 тыс. тонн

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СЫКТЫВКАР, 27 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Градообразующее предприятие приполярного моногорода Инта в Республике Коми компания "Интауголь" возобновляет добычу угля спустя год после остановки, принята в эксплуатацию новая лава, сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя правительства Коми - министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов.

"Новая лава №843 принята в эксплуатацию, подписан соответствующий акт приемо-передачи. Это означает, что завтра будет начата работа по освоению и добыче этого блока. Как указано в планах, в апреле компания должна выйти на объем добычи в 75 тыс. тонн, но мы рассчитываем минимум на 100 тыс. тонн в месяц. Уголь Инты традиционно будет поставляться на Череповецкую ГРЭС, в Архангельскую область, для коммунальных котельных", - сказал ТАСС Герасимов.

По его словам, все выделенные из резервного фонда правительства РФ средства в объеме более 1,2 млрд рублей потрачены по целевому назначению - на полное погашение задолженности по зарплате перед коллективом и строительство новой лавы. "Там много позиций обновлено, реконструировано, отремонтировано, закуплено новое оборудование. Все обозначенные средства пошли на подготовку к возобновлению добычи", - уточнил зампред правительства региона.

По словам руководителя администрации Инты Ларисы Титовец, с оценкой проделанной работы в Инту прибыли заместитель директора департамента угольной и торфяной промышленности Минпромэнерго РФ Михаил Верзилов и начальник отдела Минпрома Коми Виктор Пьянков. Вместе с руководителями города они посетили шахту, встретились с коллективом, спустились в новую лаву, по результатам была вынесена оценка готовности объекта и принято решение о запуске лавы.

О компании "Интауголь" и Инте

Ранее сообщалось, что компания "Интауголь" (находится в собственности Республики Коми) с конца апреля 2017 года приостановила работу по всем направлениям, за исключением отгрузки ранее добытого угля, 70% персонала находилось в вынужденном простое с оплатой двух третей заработка. Старая лава шахты полностью выработана, переход на новую требовал инвестиций, которых у предприятия нет, а резервы правительства региона были исчерпаны. В целях оптимизации расходов АО "Интауголь" намеревалось сократить до декабря 2017 года около 17% персонала - 246 человек. В декабре 2017 года компания получила из Резервного фонда правительства РФ более 1,2 млрд рублей на стабилизацию социально- экономической ситуации, строительство новой лавы и возобновление добычи.

"Интауголь" остается градообразующим предприятием Инты, где 1,4 тыс. жителей (из примерно 30 тыс.) заняты на угледобыче. Из действовавших здесь пяти шахт осталась одна, остальные закрыты из-за нерентабельности. В ноябре 2015 года шахту признали банкротом, на ней было введено конкурсное управление. В марте 2017 года из обанкротившегося предприятия выделили здоровое ядро, была создана новая компания - АО "Интауголь". Для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн тонн угля ежегодно. Уголь из Инты поставляется на коммунальные предприятия и электростанции, основной потребитель - Череповецкая ГРЭС.

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