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Инвестагентство Дальнего Востока и японский банк подписали договор о сотрудничестве

Экономика и бизнес
27 марта, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Соглашение предусматривает работу с малыми и средними предприятиями в ДФО

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и японский банк SBI во вторник подписали соглашение о поддержке малых и средних бизнес-проектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания в посольстве Японии в Москве.

Соглашение предусматривает предоставление финансовых услуг в рамках российско-японских проектов. Сотрудничество будет ориентировано в первую очередь на работу с малыми и средними предприятиями в ДФО.

"Подписание меморандума позволит нам внести свой вклад в дело развития и расширения российско-японских экономических связей. Это создаст условия для дополнительной поддержки русско-японских проектов малого и среднего бизнеса", - сказал в ходе церемонии подписания генеральный директор SBI Holdings Еситака Китао.

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