Кредитный портфель в Марий Эл показал рекордный рост за три года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Объем кредитных обязательств населения и бизнеса Марий Эл вырос за прошлый год на 11% и превысил 108 млрд рублей. Это наибольший рост за последние три года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"Население и предприятия республики стали активнее брать кредиты. В 2017 году общий объем кредитных обязательств населения и бизнеса республики увеличился на 11% и превысил 108 млрд рублей. Это наибольший рост за последние три года. Спрос на кредиты усилился на фоне снижения ставок вслед за ключевой ставкой Банка России", - цитирует пресс-служба заместителя начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Геннадия Комиссарова.

По его данным, в 2017 году основные показатели деятельности банковского сектора Марий Эл демонстрировали положительную динамику. "На 1 января 2018 года объем привлеченных от населения и предприятий средств достиг 66,6 млрд рублей. При этом объем вкладов физических лиц увеличился на 9% - до 51,7 млрд рублей", - отметил Комиссаров.

Он добавил, что восстановление кредитования и потребительского спроса не привело к ускорению роста цен. "В Республике Марий Эл, как и в целом по России, за прошедший год инфляция замедлилась с 5,4% до 2,5%", - пояснил Комиссаров.