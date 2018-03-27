Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 1%

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,97% - до 2262,5 пункта, РТС - на 1,06%, до 1243,99 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск увеличился на 0,26%, до 57,31 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 71,08 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,04% - до $70,09 за баррель.

Несмотря на сегодняшний рост, уже завтра российские фондовые индексы могут вновь перейти к снижению, полагает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"Завтра индексы вновь могут перейти к снижению. Торги на Московской бирже могут омрачить итоги американской сессии. Судя по всему, сегодня вечером коррекция на биржах США продолжится. Индекс РТС в среду будет находиться в диапазоне 1220-1240 пунктов, индекс ММВБ - в коридоре 2225-2250 пунктов", - полагает эксперт.

По ее оценкам, 28 марта пара доллар/рубль продолжит рост в район отметки 57,7 руб., а пара евро/рубль может снизится еще немного, до отметки 70,6 руб.