Bloomberg: апелляционный суд в США встал на сторону Oracle в патентном споре с Google

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд в США встал на сторону американской компании Oracle в тяжбе с корпорацией Google по делу о нарушении патентных прав. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Дело, о котором идет речь, было открыто несколько лет назад после того, как Oracle подала иск против Google, обвинив корпорацию в том, что она незаконно использует в своей операционной системе (ОС) Android программную платформу под названием Java. Она позволяет разрабатывать и запускать программы, написанные на одноименном языке программирования.

В Google настаивали, что те части Java, которые корпорация использует в Android, не подпадают под законы о защите авторских прав. Как указывали в Google, данная ОС бесплатна, поэтому компания не получает коммерческой прибыли от использования платформы.

Oracle утверждала обратное, заявляя, что права на весь язык программирования приложений, используемый в Java, в любом случае принадлежат ей. В итоге суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) встал на сторону Google, постановив, что использование корпорацией платформы Java в ее ОС не требует лицензии и разрешения со стороны Oracle.

Последняя подала апелляцию на данное решение. Рассмотрев жалобу, апелляционный суд в Вашингтоне пришел к выводу, что Google неправомерно использовала Java. "Тот факт, что Android является бесплатной ОС, не означает, что использование в ней программных интерфейсов Java не приносит Google коммерческой выгоды", - приводит Bloomberg выдержки из постановления суда. В нем отмечается, что Google удалось заработать с помощью Android более $42 млн благодаря размещению рекламы.

Решение нижестоящей судебной инстанции отклонено. Дело возвращено в суд в Сан-Франциско, который теперь должен будет определить, какую компенсацию Google предстоит выплатить Oracle.

О компаниях

Google - основанная в 1998 году транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Oracle, основанная в 1977 году, является вторым по величине доходов производителем программного обеспечения в мире после корпорации Microsoft.