Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев примет участие в коллегии Минэкономразвития и определит задачи на 2018 год

Экономика и бизнес
28 марта, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Среди основных проблем, которые предстоит решить в новом политическом цикле, - снижение доли государства в экономике, повышение эффективности госкорпораций, а также рост производительности труда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев примет в среду участие в расширенном заседании коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации, сообщили в пресс-службе главы правительства. Речь пойдет об итогах деятельности ведомства в 2017 году и задачах на 2018 год.

Российская экономика в последние годы столкнулась со сложными внешними условиями. В частности, как рассказал премьер в интервью российским каналам в декабре прошлого года, уникальным вызовом для правительства страны стало одновременное с падением цен на нефть и введение санкций против РФ. По его словам, правительству удалось реализовать комплекс мер, который позволил вывести экономику из рецессии. По оценке Медведева, этот выход "оказался быстрее, чем многие представляли". В то же время в правительстве не склонны отрицать, что можно было сделать и больше.

По итогам 2017 года экономика показала рост. По оценке Росстата, ВВП увеличился в 2017 году на 1,5%, однако эта цифра оказалась ниже прогноза Минэкономразвития - 2,1%. Тем не менее, министерство полагает, что в ближайшие годы экономика РФ сможет достичь этой планки. Более того, глава ведомства Максим Орешкин считает достижимой и планку, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. При определенных условиях ему кажется вполне реальным достичь темпов, сравнимых со среднемировыми, то есть в 4%.

Минэкономразвития может занести себе в актив работу с ростом цен. В 2017 году инфляция в РФ составила рекордно низкие 2,5% в годовом выражении, что значительно ниже таргета в 4%.

Орешкин не раз говорил, что, хотя уже предпринятые меры по восстановлению экономики позволили достаточно мягко пережить резкое снижение цен на нефть и санкции в отношении России, этих мер недостаточно для достижения роста ВВП среднемировыми темпами к 2020 году. Только реформы смогу обеспечить экономический рост в России в будущем.

Среди основных проблем, которые предстоит решить в новом политическом цикле, - снижение доли государства в экономике, повышение эффективности госкорпораций, а также рост производительности труда, улучшение инвестиционного климата, изменение системы государственного управления и повышение эффективности институтов.

Минэкономразвития РФ планирует подготовить новый макропрогноз на 2018-2020 годы в апреле. При подготовке нового макропрогноза министерство будет исходить из цены барреля нефти в $50-60. Согласно заявлению Орешкина, никаких оснований для существенного пересмотра макропрогноза на 2018 год нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
3
Госдеп назвал заявления Лаврова о шантаже США по поводу высылки дипломатов "смехотворными"
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама