Медведев примет участие в коллегии Минэкономразвития и определит задачи на 2018 год

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев примет в среду участие в расширенном заседании коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации, сообщили в пресс-службе главы правительства. Речь пойдет об итогах деятельности ведомства в 2017 году и задачах на 2018 год.

Российская экономика в последние годы столкнулась со сложными внешними условиями. В частности, как рассказал премьер в интервью российским каналам в декабре прошлого года, уникальным вызовом для правительства страны стало одновременное с падением цен на нефть и введение санкций против РФ. По его словам, правительству удалось реализовать комплекс мер, который позволил вывести экономику из рецессии. По оценке Медведева, этот выход "оказался быстрее, чем многие представляли". В то же время в правительстве не склонны отрицать, что можно было сделать и больше.

По итогам 2017 года экономика показала рост. По оценке Росстата, ВВП увеличился в 2017 году на 1,5%, однако эта цифра оказалась ниже прогноза Минэкономразвития - 2,1%. Тем не менее, министерство полагает, что в ближайшие годы экономика РФ сможет достичь этой планки. Более того, глава ведомства Максим Орешкин считает достижимой и планку, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. При определенных условиях ему кажется вполне реальным достичь темпов, сравнимых со среднемировыми, то есть в 4%.

Минэкономразвития может занести себе в актив работу с ростом цен. В 2017 году инфляция в РФ составила рекордно низкие 2,5% в годовом выражении, что значительно ниже таргета в 4%.

Орешкин не раз говорил, что, хотя уже предпринятые меры по восстановлению экономики позволили достаточно мягко пережить резкое снижение цен на нефть и санкции в отношении России, этих мер недостаточно для достижения роста ВВП среднемировыми темпами к 2020 году. Только реформы смогу обеспечить экономический рост в России в будущем.

Среди основных проблем, которые предстоит решить в новом политическом цикле, - снижение доли государства в экономике, повышение эффективности госкорпораций, а также рост производительности труда, улучшение инвестиционного климата, изменение системы государственного управления и повышение эффективности институтов.

Минэкономразвития РФ планирует подготовить новый макропрогноз на 2018-2020 годы в апреле. При подготовке нового макропрогноза министерство будет исходить из цены барреля нефти в $50-60. Согласно заявлению Орешкина, никаких оснований для существенного пересмотра макропрогноза на 2018 год нет.