Ростех продаст концерну "Калашников" 60% акций НПО "Молния"

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Юлия Темерева/. Ростех продаст концерну "Калашников" (контролирует "Транскомплектхолдинг" Алексея Криворучко) 60% акций НПО "Молния" - разработчика космических кораблей "Буран", сделку планируется завершить до конца апреля, сообщил ТАСС представитель госкорпорации. Таким образом, Ростех полностью выйдет из состава акционеров НПО.

"Правление Ростеха приняло решение о продаже концерну "Калашников" пакета акций НПО "Молния", в настоящий момент проводятся необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки", - рассказал ТАСС замглавы госкорпорации Александр Назаров. Представитель "Калашникова" подтвердил ТАСС предстоящую сделку, отметив, что завершить ее планируется в течение месяца.

Интерес к "Стрижу и "Армавиру"

Источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров, в свою очередь рассказал, что "Калашников" заинтересован в дорабатываемых "Молнией" автономных высотных скоростных ракетах-мишенях "Стриж" и "Армавир" в целях использования их для проведения испытаний, а также в рамках реализации стратегии развития концерна до 2025 года.

Ракеты-мишени "Армавир" и "Стриж" имитируют крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тыс. м.

"Калашников" сегодня - образцовая компания оборонно-промышленного комплекса. Концерн набрал силу, активно расширяет сферы деятельности - это уже не только стрелковое оружие, но беспилотники, судостроение, робототехника и др. Во многом это заслуга частного инвестора, который модернизировал мощности, вложил серьезные средства в создание новых продуктов, современных и востребованных на рынке", - пояснил Назаров мотивацию выбора инвестора.

Топ-менеджер отметил, что Ростех выполнил задачу, поставленную президентом РФ по недопущению банкротства НПО "Молния", специалисты дочерней компании корпорации "РТ-Проектные технологии" провели мероприятия, направленные на заключение мирового соглашения с кредиторами и уполномоченным органом. "Это позволило в январе 2017 года прекратить производство по делу о несостоятельности "Молнии". В рамках работы по стабилизации ситуации на предприятии разработана программа финансового оздоровления до 2019 года, которая сейчас реализуется", - сказал Назаров.

НПО "Молния" - одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности Советского Союза и России, созданное для решения сложных наукоемких задач. Доля Ростеха в уставном капитале НПО составляет 60%.

Предприятие участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", единственный полет которого состоялся в 1988 году. С 2010 года НПО "Молния" находилось в процедуре банкротства: с декабря 2010 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, с июля 2012 года действовала процедура внешнего управления. В январе 2017 года Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение научно-производственного объединения с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве.