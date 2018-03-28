В Казани обсудят перспективы цифровизации автопрома и применения беспилотников

КАЗАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Международный форум автомобилестроения откроется в среду в Казани, обсудят перспективы внедрения инноваций, цифровизацию, применение беспилотных транспортных средств и другие темы. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Один из ключевых докладов мероприятия: "Может ли Россия стать одним из лидеров "беспилотной революции" в автотранспорте? Сравнение уровня готовности России к внедрению беспилотных технологий с другими странами", в рамках которого обсуждят развитие отрасли беспилотных транспортных средств, электромобилей, цифровизация в автомобилестроении", - отмечают организаторы.

Также в рамках форума представители отрасли дадут анализ текущего состояния рынка транспорта, автокомпонентов, перспективы их развития и обсудят стратегию развития автопрома в России до 2025 года.

В форуме примут участие представители крупных автокомпаний ("Камаз", "Скания", "Форд Соллерс"), Минпромторга РФ, профильных научно-исследовательских институтов (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"), эксперты и аналитики рынка. Мероприятие продлится по 30 марта.