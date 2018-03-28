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Обе взлетные полосы Домодедова заработали в штатном режиме

Экономика и бизнес
28 марта, 0:16 дата обновления: 28 марта, 0:26 UTC+3

Ранее на борту самолета Москва - Новосибирск произошло задымление

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Взлетная полоса аэропорта "Домодедово" возобновила работу после инцидента с самолетом, следовавшим рейсом Москва - Новосибирск.

"Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлетные полосы работают в штатном режиме", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Глобус" (входит в S7 Group) должен был выполнить рейс Москва - Новосибирск, но экипаж сообщил о задымлении. "В связи с погодными условиями перед вылетом самолет обрабатывался противообледенительной жидкостью. Возможной причиной является попадание жидкости в систему кондиционирования", - отметили в компании.

"Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно. Авиакомпания подготовила резервное ВС для вылета в Новосибирск", - сообщили ТАСС в S7.

Как уточнили в пресс-службе S7, взлет прервали из-за задымления в кабине пилотов. "По предварительной информации, в процессе разбега (самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" в один километр - прим. ТАСС) экипаж сообщил о задымлении. Экипажем произведено торможение в пределах ВПП, аварийная высадка пассажиров завершена успешно (через надувные трапы), на борту (находились - прим. ТАСС) 7 членов экипажа 129 пассажиров. Пострадавших нет", - сообщили в Росавиации.

До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществлялись взлет и посадка с ВПП-2.

 

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