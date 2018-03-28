Молодые экономисты разработают стратегии развития районов Якутии

ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Более 100 молодых экономистов и управленцев из 10 районов Якутии примут участие в разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в рамках IV Молодежного экономического форума, начавшего работу в среду в столице региона. Об этом сообщила ТАСС председатель Ассоциации молодых экономистов региона Майя Курнева.

"Форум пройдет в форме деловой игры. Команды разработают проекты стратегий развития своих районов. В этом им помогут специалисты профильных ведомств - Минэкономики, Мининвестразвития, институтов развития, эксперты. Приехали сборные команды, а также отдельные представители районов", - рассказала Курнева.

В частности, участникам форума предстоит пройти все этапы подготовки стратегических документов. "Им предстоит приобрести навыки проведения SWOT-анализа, сильных и слабых сторон развития территории и стратегирования. Немаловажным является общение представителей разных районов - возможен выход на межрайонные сетевые проекты", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, именно молодые управленцы могут заложить основы развития "умной", цифровой экономики. "Форум проходит под девизом "Драйверы, меняющие реальность". В частности, участники проведут "мозговые штурмы" по развитию цифровой экономики, туризма, арктических территорий, повышения транспортной доступности", - отметила Курнева.

Форум продлится до 30 марта.