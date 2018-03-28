Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодые экономисты разработают стратегии развития районов Якутии

Экономика и бизнес
28 марта, 4:40 UTC+3

Участники форума проведут "мозговые штурмы" по развитию цифровой экономики, туризма, арктических территорий и повышения транспортной доступности региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Более 100 молодых экономистов и управленцев из 10 районов Якутии примут участие в разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в рамках IV Молодежного экономического форума, начавшего работу в среду в столице региона. Об этом сообщила ТАСС председатель Ассоциации молодых экономистов региона Майя Курнева.

"Форум пройдет в форме деловой игры. Команды разработают проекты стратегий развития своих районов. В этом им помогут специалисты профильных ведомств - Минэкономики, Мининвестразвития, институтов развития, эксперты. Приехали сборные команды, а также отдельные представители районов", - рассказала Курнева.

В частности, участникам форума предстоит пройти все этапы подготовки стратегических документов. "Им предстоит приобрести навыки проведения SWOT-анализа, сильных и слабых сторон развития территории и стратегирования. Немаловажным является общение представителей разных районов - возможен выход на межрайонные сетевые проекты", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, именно молодые управленцы могут заложить основы развития "умной", цифровой экономики. "Форум проходит под девизом "Драйверы, меняющие реальность". В частности, участники проведут "мозговые штурмы" по развитию цифровой экономики, туризма, арктических территорий, повышения транспортной доступности", - отметила Курнева.

Форум продлится до 30 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама