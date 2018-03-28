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"Известия": более 2 трлн рублей безнадежных долгов россиян списали в 2017 году

Экономика и бизнес
28 марта, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По данным издания, это на 16% больше, чем годом ранее

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян в 2017 году, что на 16% больше, чем годом ранее. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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Как отмечает издание, рост списаний безнадежных задолженностей связан с увеличением кредитования населения и падением реальных доходов граждан.

Большую часть дел закрывают из-за невозможности взыскания долга. "Исполнительные производства стали чаще закрывать в случаях, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, - цитирует газета слова партнера юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антона Бабенко. - Также окончание дел происходит при признании должника банкротом".

Кроме того, по словам газеты, одной из причин роста объема списаний безнадежных долгов является низкая эффективность работы приставов: из-за большой нагрузки не удается тратить много времени на каждое дело и проще закрывать их массово.

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