Более 500 гостиниц завышают цены в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор в ходе проверок стоимости гостиничного обслуживания обнаружил 502 случая завышения цен отелями в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в среду сообщает ведомство.

"В целом выявлено 502 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 12 новых случаев) и 100 случаев отсутствия у гостиниц свидетельства о прохождении классификации," - отмечает пресс-служба. Роспотребнадзор наложил на нарушителей административные штрафы на общую сумму более 4,3 млн руб., а также выдал 169 предостережений.

Проверки проводятся, с целью предотвратить случаи несоблюдения гостиницами обязательных требований, связанных со стоимостью гостиничного обслуживания, которая определяется, исходя из присвоенной гостинице определенной категории. Инспекции прошли в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах, где пройдут матчи чемпионата мира и/или будут размещаться участники и зрители.

Роспотребнадзор, по состоянию на 26 марта 2018 года, осуществил мониторинг 10141 гостиницы. В том числе были проведены свыше тысячи внеплановых проверок, по выявленным фактам возбуждено в общей сложности 1228 дел об административных правонарушениях.

Горячая линия

Как сообщили в ведомстве, с 19 февраля действует всероссийская горячая линия для потребителей к ЧМ-2018, которая продолжит работу до завершения чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

"Соблюдение обязательных требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением чемпионата мира по футболу..., остается на контроле Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России.