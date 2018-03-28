В Северной Осетии в 2018 году выделят около 60 млн рублей на снижение уровня безработицы

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят около 60 млн рублей в 2018 году на мероприятия в сфере занятости населения. Об этом сообщила ТАСС врио главы республиканского комитета по занятости населения Ирина Дзгоева.

"В республике успешно стартовала государственная программа дополнительных мероприятий, реализация которой даст безусловный экономический и социальный эффект. В этом году на мероприятия в сфере занятости населения будет выделено около 60 млн рублей", - сказала Дзгоева.

По ее словам, средства направят на опережающее профессиональное обучение, стажировку выпускников образовательных учреждений и стимулирование предпринимательской деятельности. Мероприятия госпрограммы охватят около 800 участников.

Опережающее профессиональное обучение в рамках программы смогут пройти 132 работника, находящихся под риском увольнения, и более 400 граждан, принимаемых на постоянную работу в сфере строительства, курортно-туристического комплекса, при реализации социально-экономических проектов. В общей сложности планируется направить на обучение 573 человека. Кроме того, в рамках программы 103 предпринимателя смогут получить единовременную субсидию в размере 200 тыс. рублей с обязательным условием создания 206 рабочих мест.

Также проведут работу по подготовке гидов. Врио председателя комитета отметила необходимость восстановления качественного экскурсионного обслуживания в республике, так как в этой сфере сохранились единицы специалистов-краеведов, которые в дальнейшем смогут обеспечить подготовку молодых экскурсоводов.

Состояние рынка труда

Стажировка выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования с целью получения опыта работы даст возможность 113 выпускникам попробовать свои силы на профессиональном поприще и закрепиться на рабочих местах.

"Проблема занятости молодежи в республике Северная Осетия - Алания остается достаточно острой, как и во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Глава республики Вячеслав Битаров в своем ежегодном послании парламенту поставил перед правительством решение этой задачи в число первоочередных. Перед нами поставлена амбициозная, сложная и очень интересная задача, которую мы будем решать", - сказала Ирина Дзгоева.

Ежегодная доля трудоустроенных выпускников не превышает 50%, в то время как в целом по РФ - 75%. Всего с 2013 года численность населения в Северной Осетии сократилась на 2,4 тыс. человек и составила на 1 января 2017 года 703,3 тыс. человек, из них более половины находятся в трудоспособном возрасте. Рабочая сила в этот период сократилась на 11 тыс. человек и составляет 334 тыс. человек, из которых 39 тыс. человек - безработные.