В Карачаево-Черкесии начали производство халяльной косметики

ЧЕРКЕССК, 28 марта. /ТАСС/. Производство косметики по стандартам халяль стартавало в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил ТАСС начальник департамента инвестиционных проектов АО "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" Науруз Байрамкулов.

"В республике разработан уникальный бренд косметики по стандартам халяль, стоимость инвестпроекта оценивается в 250 млн рублей, производство продукции уже начато", - сказал Байрамкулов.

По его словам, в косметике используется природное богатство Карачаево-Черкесии - артезианская ледниковая вода, содержащая 18 природных минералов. "Продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам, а также стандартам халяль, что подтверждено Международным центром стандартизации и сертификации Совета муфтиев России", - сказал Байрамкулов.

Он уточнил, что стандарт гарантирует отсутствие в составе косметики животных жиров, ГМО, сульфатов, этилового спирта и некоторых других компонентов. По его словам, продукция не испытывалась на животных. Компания-производитель имеет настоящую научную лабораторию, в которой разрабатываются уникальные рецептуры косметики для всей семьи.

По его словам, основная технология производства разрабатывалась на протяжении двух лет, в настоящее время косметика производится на заводах Москвы и Санкт-Петербурга. "Проект реализуется при поддержке и полном сопровождении АО "Корпорация развития КЧР", которое на данном этапе осуществляет поддержку в части дополнительной сертификации продукции и организации выхода на рынки Чеченской Республики, Москвы, Республики Татарстан, ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. Уже подписан первый экспортный договор с контрагентами из Казахстана, ведутся активные переговоры с китайской компанией по выходу на местный рынок и организации логистики поставок. Планируемый годовой объем контракта - 1,5 млн долларов",- отметил собеседник агентства.

Департамент инвестиционных проектов АО "Корпорация развития КЧР" ведет подготовку полной локализации экологически чистого и безопасного производства в КЧР. При стоимости проекта в 250 млн рублей годовая выручка ожидается 190 млн рублей, норма рентабельности проекта - 30%. Планируется создать 60 высокопроизводительных рабочих мест и увеличить отчисления в бюджет, развить инфраструктуру и привлечь инвестиции в республику.