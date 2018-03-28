РЖД дополнительно проверит меры противопожарной безопасности на железнодорожных объектах

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Глава РЖД Олег Белозеров поручил дополнительно проверить меры противопожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Соответствующее заявление Белозеров сделал на сетевом селекторном совещании, которое началось с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове.

"Наша задача - обеспечить всестороннюю безопасность на железной дороге. Я требую, чтобы все наши инструкции и регламенты работали должным образом. В связи с этим прошу составить план дополнительных проверок безопасности наших объектов, в том числе противопожарной", - сказал Белозеров, слова которого приводятся в сообщении РЖД.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным Следственного комитета, пожарная сигнализация в торговом центре не работала, охранник не стал включать "тревожную кнопку" после возгорания, а многие двери оказались заблокированы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.