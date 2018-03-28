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Минэкономразвития будет готовить в Башкирии специалистов по работе с инвестициями

Экономика и бизнес
28 марта, 10:45 UTC+3 УФА УФА 28, марта. /ТАСС

Региональные власти окажут необходимую поддержку инициативе ведомства

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УФА, 28 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ намерено создать в Башкирии центр подготовки специалистов в органах власти по работе с частными инвестициями. Об этом сообщил директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

"Предлагаем создать в республике центр подготовки специалистов в органах власти по работе с частными инвестициями. Всю методологическую поддержку материалами мы готовы обеспечить. Мы поставим для себя определенную цель - обучить, например, 5 тыс. человек из разных регионов страны. Я прошу подумать над этим предложением", - сказал Вахруков, обращаясь к вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву в ходе открытого выездное совещание Минэкономразвития РФ в Уфе.

"Думать не будем, мы принимаем сразу ваше предложение, вся необходимая поддержка - методологическая, организационная, материальная - будет оказана", - ответил Гурьев.

В беседе с журналистами вице-премьер пояснил, что создание центра позволит получить "более квалифицированные кадры в органах власти, институтах развития, поможет инвесторам более скрупулезно подходить к оценке своих финансовых рисков". Гурьев отметил, что центр, предположительно, создадут на базе Корпорации развития Башкирии.

28 марта в Уфе Минэкономразвития РФ проводит открытое заседание по обсуждению системы "Одного окна" при рассмотрении и реализации инвестиционных проектов.

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