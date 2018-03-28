Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Саудовская Аравия построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию

Экономика и бизнес
28 марта, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Мощность станции составит 200 ГВт

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия совместно с японской телекоммуникационной корпорацией Softbank построит крупнейшую в мире солнечную ферму мощностью 200 ГВт.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, соответствующий меморандум о намерениях подписали в Нью-Йорке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и генеральный директор Softbank Масаеши Сон.

В соответствии с договоренностями, к маю 2018 года стороны подготовят технико-экономическое обоснование проекта. К 2019 году будут запущены первые солнечные установки проекта мощностью 3 и 4,2 ГВт. Расчетная мощность всего каскада солнечных ферм составит 200 ГВт, которую планируется достичь к 2030 году.

В документе отмечается также, что стороны будут заниматься развитием производства солнечных панелей и накопительных мощностей на территории Саудовской Аравии. Проект предусматривает создание 100 тыс. рабочих мест и, как предполагается, его реализация позволит увеличить ВВП королевства на $40 млрд в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
2
МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
Темы дня
Новости партнеров