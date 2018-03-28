"Лукойл" обогнал "Газпром" и "Роснефть" по капитализации

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Капитализация "Лукойла" в ходе торгов на Московской бирже в среду к 10:23 мск поднялась на 0,8%, и достигла 3,324 трлн рублей, что выше капитализации "Газпрома" (3,31 трлн рублей) и "Роснефти" (3,266 трлн рублей). В начале сегодняшних торгов к 10:30 мск акции "Лукойла" на Мосбирже дорожали на 0,8%, до 3 тыс. 908,5 рубля за одну бумагу, акции "Газпрома" в это же время подешевели на 0,7%, до 139,85 рубля, а цена акций "Роснефти" снизилась на 0,45%, до 308,25 рубдя за штуку.

"Лукойл" 23 марта в Лондоне представил инвесторам стратегию компании на 2018-2027 годы. В рамках презентации президент компании Вагит Алекперов заявил, что считает компанию недооцененной и рассчитывает, что новая стратегия будет способствовать росту капитализации. Также в этих целях "Лукойл" планирует проведение buyback и высоко оценивает возможность этого в текущем году. В ближайшее время компания вынесет на совет директоров программу обратного выкупа акций, размер которой составит $3 млрд. При этом в случае досрочного выбора лимита программы "Лукойл" планирует запускать новые.

В рамках программы на десять лет компания планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 100 млн т. в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд куб. "Лукойл" также намерен нарастить 1,1-1,2 млрд т запасов углеводородов.

В стратегии "Лукойл" ориентируется на рост добычи на 1% в среднем при цене в $50 за баррель. При этом компания закладывает в стратегии дополнительные выплаты акционерам при цене нефти выше $50 за баррель.

В конце 2017 года "Лукойл" утвердил среднесрочный план развития компании на 2018-2020 годы, в которую заложил устойчивый рост дивидендов. В программу на три года закладывается цена нефти в $50 за баррель, курс рубля на уровне 62-64 рубля за доллар.