Погрузка на сети РЖД в I квартале по прогнозам вырастет на 3,6%

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в первом квартале 2018 года вырастет на 3,6%, говорится в сообщении компании.

"В первом квартале 2018 года будет погружено более 316 млн тонн грузов, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

Как прогнозирует РЖД, пассажирооборот в январе - марте 2018 года возрастет на 3,6%, в том числе в дальнем сообщении - на 4,3%, в пригородном - на 1,8%. Отправление пассажиров увеличится на 3,6%, в том числе в дальнем сообщении - на 7%, в пригородном - на 3,3%.

Погрузка на сети РЖД в 2017 году увеличилась на 3,2% и достигла 1,261 млрд тонн.