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Добыча золота в Магаданской области за 2017 год выросла на 5 тонн

Экономика и бизнес
28 марта, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Как сообщил губернатор региона Владимир Печеный, власти поставили на 2018 год задачу добыть не менее 37 тонн золота

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Добыча золота в Магаданской области увеличилась с 28 тонн в 2016 году до 33 тонн в 2017. Об этом сообщил в среду губернатор Магаданской области Владимир Печеный, выступая на конференции "Северо-Восток. Территория развития".

"Добычу золота увеличили на 5 тонн в 2017 году. Около 33 тонн было добыто в прошлом году. В балансе добычи преобладает рассыпное золото, его в 2017 году добыли примерно 18 тонн", - сказал Печеный и отметил, что власти региона совместно с промышленниками поставили на 2018 год задачу добыть не менее 37 тонн золота.

Индекс промышленного производства в регионе составил в 2017 году 106,4%, в добыче полезных ископаемых - 107%. Сейчас индекс составляет 109% в промышленности региона, а в добыче полезных ископаемых - 111%.

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