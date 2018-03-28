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Кабмин предлагает увеличить штрафы за нарушения при исполнении госооборнзаказа

Экономика и бизнес
28 марта, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Авторы инициативы считают, что существующие меры являются недостаточными для исправления ситуаций, когда создаются условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения гособоронзаказа

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект закона об ужесточении наказания за нарушения при исполнении гособоронзаказа. Информация об этом опубликована в среду в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициативой предлагается внести поправки в статью 14.55 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) "в части увеличения размера штрафа, налагаемого на должностное лицо головного исполнителя с 30-50 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей".

В пояснительной записке авторы ссылаются на существующую негативную практику, когда "финансовые средства, перечисляемые госзаказчиками государственного оборонного заказа головным исполнителям, поступают их соисполнителям с нарушением сроков, предусмотренных условиями контрактов". "Тем самым создаются условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения гособоронзаказа", - говорится в сопроводительных документах. Там же указывается, что существующие меры административной ответственности являются недостаточными для исправления ситуации.

"Статистика показывает, что в 2017 году было возбуждено 13 дел, а сумма штрафа составила 450 тыс. рублей, что более чем в три раза превышает аналогичные показатели 2016 года. Тем самым подтверждается целесообразность усиления ответственности руководителей организаций - головных исполнителей за указанные нарушения", - заключается в пояснительной записке. 

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