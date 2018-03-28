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Минстрой поручил регионам до 15 апреля уточнить сроки достройки домов обманутых дольщиков

Экономика и бизнес
28 марта, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Глава ведомства Михаил Мень напомнил, что это требование является распоряжением правительства

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков в регионах должны быть дополнены новыми сведениями о сроках сдачи проблемных объектов долевого строительства. Об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень.

"Напоминаю вам о необходимости до 15 апреля актуализировать дорожные карты по проблемным объектам", - сказал министр в ходе селекторного совещания с регионами.

Изменения вносятся в связи с распоряжением правительства, подчеркнул глава министерства. Согласно поправкам, регионы должны указывать в дорожных картах сроки восстановления прав пострадавших дольщиков и количество договоров долевого участия на объекте.

В случае изменения срока восстановления прав граждан регионам необходимо направлять обоснование в виде объективных причин увеличения сроков строительства, подчеркнул Мень. "Было достаточное количество случаев, когда поступала информация, что первоначально дом планировался к вводу в 2018 году, потом в следующей итерации дорожной карты мы вдруг видим 2019 год", - рассказал он.

Всего в региональных дорожных картах насчитывается 1101 проблемный дом в 836 проблемных объектах долевого строительства (жилых комплексах - прим. ТАСС), напомнил министр. К вводу в эксплуатацию планируется 655 проблемных объектов, где числятся пострадавшими дольщиками 26,85 тыс. граждан, заключил министр.

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