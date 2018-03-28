РЖД предлагают выплачивать дивиденды только по "префам" и направлять прибыль на инвестиции

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям и направлять остальную прибыль на реализацию инвестпрограммы. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании итоговой коллегии Министерства экономического развития РФ.

"Мы просили бы, Министерство финансов в этой части нас уже поддержало, все-таки прибыль направить на реализацию нашей инвестиционной программы, поскольку это позволит нам ускорить возможности реализации и сдвинуть влево. Поэтому просим здесь поддержать нашу позицию, мы бы осуществляли выплаты только по привилегированным акциям", - сказал Белозеров.

По итогам 2016 года дивиденды РЖД составили 5,1 млрд руб., что соответствует 50% прибыли по МСФО или 79,2% прибыли по РСБУ.

Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени России полномочия акционера осуществляет правительство РФ.