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РЖД предлагают выплачивать дивиденды только по "префам" и направлять прибыль на инвестиции

Экономика и бизнес
28 марта, 11:56 UTC+3 МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По итогам 2016 года дивиденды РЖД составили 5,1 млрд руб., что соответствует 50% прибыли по МСФО или 79,2% прибыли по РСБУ

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям и направлять остальную прибыль на реализацию инвестпрограммы. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании итоговой коллегии Министерства экономического развития РФ.

"Мы просили бы, Министерство финансов в этой части нас уже поддержало, все-таки прибыль направить на реализацию нашей инвестиционной программы, поскольку это позволит нам ускорить возможности реализации и сдвинуть влево. Поэтому просим здесь поддержать нашу позицию, мы бы осуществляли выплаты только по привилегированным акциям", - сказал Белозеров.

По итогам 2016 года дивиденды РЖД составили 5,1 млрд руб., что соответствует 50% прибыли по МСФО или 79,2% прибыли по РСБУ.

Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени России полномочия акционера осуществляет правительство РФ.

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