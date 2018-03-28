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Минсельхоз предложил передать Россельхознадзору функции контроля за пищевой продукцией

Экономика и бизнес
28 марта, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Соответствующие поправки планируется внести в закон о ветеринарии

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минсельхоз считает необходимым полностью передать Россельхознадзору полномочия сфере контроля за пищевой продукцией. Об этом в ходе заседания коллегии Россельхознадзора сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Сейчас полномочия за контролем пищевой продукции осуществляет Россельхознадзор.

"Безусловно, надо расширять ваши полномочия в сфере ветеринарного контроля. Минсельхоз ведет работу над пакетом законодательных инициатив, убеждает другие ведомства в необходимости принятия таких решений", - сказал он.

Речь идет о полномочиях по контролю за пищевой продукцией на перерабатывающих предприятиях, а также в местах хранения и реализации. Минсельхоз также настаивает на возможности проведения внезапных и внеплановых проверок и расширении полномочий по контролю за региональными ветслужбами, а также повышении штрафов за выявленные нарушения, прежде всего, в части нарушения требований техрегламентов и маркировки продукции.

"Надеюсь, что в весеннюю сессию мы внесем соответствующие поправки в закон о ветеринарии, будем услышаны, и поправки будут приняты. И в 2019 год мы войдем более сильными", - отметил Ткачев.

По его мнению, также необходимо усилить государственный контроль и эффективно бороться с распространением опасных болезней животных, прежде всего, с АЧС и ящуром. Изменения должны коснуться и процедуры контроля за безопасным обращением с пестицидами. "Консультации на правительственном уровне убедили нас в том, что требуется разработка нового законопроекта, в котором будет четко описан предмет контроля и механизмы его реализации", - подчеркнул министр.

Он считает, что это особенно важно сделать сейчас, поскольку несовершенством российского законодательства активно пользуются как российские, так и иностранные компании, производящие агрохимикаты. "Это позволит нам также выполнять строгие условия стран - импортеров российской сельхозпродукции", - добавил Ткачев.

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