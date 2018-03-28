РЖД предлагают использовать налоговые отчисления от проектов в инфраструктурной ипотеке

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают разрешить направлять часть налоговых отчислений от реализации проектов на финансирование ипотечных платежей при использовании механизма инфраструктурной ипотеки. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании итоговой коллегии Минэкономразвития России.

"По механизму инфраструктурной ипотеки - мы понимаем, что еще ряд моментов будет уточняться, новый инструментарий не должен поглощать старый, а должен выступать дополнительными возможностями, более четко прописывать риски в части деления между участниками этого процесса. При этом, считаем, что важную идею, которую хотелось бы реализовать, - это возможность использования части будущих налоговых поступлений от реализации проектов на финансирование ипотечного платежа. Вот мы все-таки будем просить при представлении такой схемы обязательно это рассмотреть", - сказал Белозеров.

Инфраструктурная ипотека предполагает привлечение средств инвесторов для финансирования инфраструктуры с последующим расчетом через определенное количество времени из госбюджета.

Глава Минтранса Максим Соколов ранее отмечал, что такой принцип может быть использован при реализации почти всех типов транспортных проектов в РФ.