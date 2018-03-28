Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках

Экономика и бизнес
28 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось о том, что королевство рассчитывает договориться с Россией и странами ОПЕК о долгосрочном сотрудничестве в сфере нефтедобычи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по вопросам взаимодействия на энергорынках.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российско-саудовские контакты на различных уровнях - на экспертном и на высшем уровнях, весьма активно развиваются, и в ходе этих контактов обсуждаются различные сферы сотрудничества и взаимодействия, включая взаимодействие на энергетических рынках", - сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал опубликованное в ряде СМИ заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, о том что королевство рассчитывает договориться с Россией и странами ОПЕК о долгосрочном сотрудничестве в сфере нефтедобычи и экспорта на срок в 10-20 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
2
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
3
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
4
"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ
5
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
Темы дня
Новости партнеров