Медведев отметил важность прямой господдержки малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Низкой инфляции, налоговых стимулов и снижения административной нагрузки недостаточно для развития малого и среднего бизнеса, необходимы меры прямой господдержки. Об этом заявил на итоговой коллегии Минэкономразвития премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Планировать бизнес стало несколько легче некоторое время назад именно в силу той макроэкономики, которую мы в настоящий момент имеем: низкая инфляция, а значит более доступные кредиты, налоговые послабления, снижение административной нагрузки - все это, конечно, предпринимателям помогает. Но и этого еще недостаточно. Очевидно, что нужны и механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой, в частности, по малому и среднему бизнесу",- сказал Медведев.

Как отметил глава правительства, необходимо также более активно проводить работу по улучшению делового климата, качественно улучшать конкурентную среду, ориентируясь при этом не только на продвижение в различных международных рейтингах. "Многое зависит от подведомственных министерству служб: от Росреестра, от Росаккредитации, Роспатента, Росимущества, Росстата и от ваших территориальных подразделений. Сейчас идет определенная настройка всей этой системы и в плане цифровизации услуг, и в плане экстерриториальности. Всю эту работу надо довести до конца, так чтобы граждане нашей страны практически в режиме реального времени без нервотрепки могли получать любые документы, те услуги, которые оказывают в системе вашего министерства", - сказал Медведев. По его словам, особенно важно снизить стартовые издержки для начинающих предпринимателей. "Разрабатывается новый проект "старт за ноль" и удобные информационные платформы", - добавил он.

Гибкое регулирование

Премьер также потребовал обеспечить гибкое регулирование в сфере экономики, чтобы не тормозить ее развитие нормативными актами. "[Необходимо] продолжить гибкое, современное нормативное регулирование, не тормозить нашими актами, актами исполнительной власти развитие событий, развитие экономики, а наоборот - стимулировать широкое внедрение современных, в том числе цифровых технологий", - сказал он. Медведев заметил, что в этом заинтересован и бизнес, и государство. По его словам, необходима также достоверная статистическая информация о происходящем в стране. В частности, премьер напомнил о планах провести в 2020 году перепись населения, а в 2019 году - ее тестовый вариант. "Это масштабные и сложные мероприятия, причем их нужно проводить уже на новом технологическом уровне, к ним министерству нужно самым тщательным образом подготовиться", - подчеркнул он. Медведев констатировал, что экономика страны требует современной технологической среды во всех сферах. "Задача министерства вместе с коллегами из других ведомств - сформировать эффективный контур поддержки высокотехнологичного бизнеса, подключить к нему корпоративные венчурные фонды, выстроить систему подготовки специалистов", - указал он. Кроме того, премьер поставил задачу создать современный рынок интеллектуальной собственности. Экспорт высокотехнологичной продукции Медведев также сказал, что считает необходимым активную поддержку экспорта высокотехнологичной продукции в нынешних условиях, когда конкуренты на мировом рынке используют нечестные приемы. "Понятно, что это непросто: помимо обычной мировой конкуренции, с которой сталкивается наш бизнес, мы имеем и другие примеры, я имею в виду нечестные приемы и немотивированные ограничения, включая введение различного рода санкций, различного рода торговых ограничений, - сказал глава кабмина. - Во всех этих условиях нам необходимо не только выжить, но и предъявить лучшие конкурентные образцы". По его словам, власти "системно работают, чтобы снизить административную нагрузку на экспортоориентированные компании, запустить целый ряд поддержки - и страховых, и гарантийных, и кредитных". "Нужно решать вопросы, которые связаны с сертификацией продукции, с защитой прав интеллектуальной собственности", - указал Медведев. Он подчеркнул, что "действовать нужно максимально активно, вводить новые механизмы поддержки специально для малого и среднего бизнеса, для высокотехнологичных компаний". "Наша страна последнее время развивается стабильно при повышенных внешних рисках, таких как резкое изменение цен на нефть, всякого рода политические ограничения, которые наложены на нашу экономику, на нашу страну в целом", - констатировал премьер-министр. Он уверен, что в таких условиях "нужно научиться зарабатывать не только на сырье и энергоносителях, нужно научиться торговать товарами с высокой добавленной стоимостью, экспортом услуг, включая образование, здравоохранение, туризм". "Поэтому задача развития несырьевого, неэнергетического экспорта остается весьма и весьма актуальной", - констатировал председатель правительства. Среди других задач Министерства экономического развития Медведев назвал изменения в государственном управлении, расширение работы многофункциональных центров, управление госимуществом, макроэкономическое прогнозирование, внешнеэкономическое сотрудничество, развитие конкуренции. "По всем этим направлениям есть и очевидные успехи, но есть и огромный массив нерешенных проблем, которыми нам всем нужно заниматься. Это задачи, безусловно, сложные, но и интересные", - сказал глава кабинета министров.