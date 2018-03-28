Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Депутаты от КПРФ внесли в очередной раз в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале ставок налога на доходы физлиц (НДФЛ). Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагается установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. рублей в год. При этом предполагается, что граждане, получающие от 100 001 рубля до 3 млн рублей в год, будут уплачивать НДФЛ в размере 5 тыс. рублей + 13% с суммы, превышающей 100 000 рублей, получающие от 3 000 001 рубля до 10 млн рублей будут уплачивать 382 тыс. рублей + 18% с суммы, превышающей 3 млн рублей. Если доходы гражданина будут свыше 10 000 001 рубля сумма налога составит 1,642 млн рублей + 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей.

"Ожидания, что с установлением плоской шкалы НДФЛ произойдет легализация теневых доходов в России, не оправдались. Более того, по оценке экспертов, объем "теневых" доходов, в том числе коррупционных, увеличивался и достиг в 2016 году 15-20% ВВП", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.