Совфед одобрил закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволяет потребителям коммунальных услуг напрямую заключать договор с ресурсоснабжающими организациями (РСО) без участия управляющей компании.

Согласно закону, граждане получат право на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме принимать решение о заключении договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами при управлении таким домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

C момента вступления в силу закона сами ресурсоснабжающие организации смогут отказаться в одностороннем порядке от договора на снабжение коммунальными услугами и перейти на прямые договорные отношения с потребителем в случае наличия задолженности в размере более двух среднемесячных объемов у управляющих компаний перед РСО.

Кроме того, на федеральном уровне закрепляется методика регулирования стоимости содержания жилых помещений. При этом органы государственного жилищного надзора наделяются полномочиями, направленными на соблюдение требований к обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и об установлении размера этой платы.

О необходимости как можно скорее принять соответствующие нововведения в декабре в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Тогда он высказал мнение, что необходимо "отрезать" управляющие компании от "денежного потока", так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются, в том числе с ресурсоснабжающими организациями.

Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") и ее заместитель Павел Качкаев ("Единая Россия"). Госдума приняла закон 23 марта. Теперь, после одобрения проекта Советом Федерации, документ пойдет на подпись президенту РФ.