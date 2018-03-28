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Минэнерго ожидает активизации геологоразведки в 2019 г. в Баренцевом и Карском морях

Экономика и бизнес
28 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов считает, что основная фаза разведочного бурения ожидается в 2020-2022 годах

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов ожидает, что с 2019 года начнется активизация работ по геологоразведке в Баренцевом и Карском морях. Об этом он написал в своей авторской колонке в "Российской газете".

"Начиная с 2019 года работы по бурению разведочных и поисковых скважин будут активно вестись в акваториях Баренцева и Карского морей", - сказал он. По словам замминистра, основная фаза разведочного бурения придется на 2020-2022 годы.

Молодцов добавил, что всего в настоящее время на шельфе Арктики России открыто 33 месторождения, начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородного сырья акваторий арктических морей оценены примерно в 120 млрд тонн условного топлива. В период с 2018 по 2026 год предусмотрено бурение около 80 разведочных скважин.

Он также отметил, что в Арктике сейчас сосредоточена почти четверть общероссийских запасов нефти и газового конденсата, и 70% - газа. По его информации, в 2017 году добыча нефти в Арктике увеличилась на 3,8% - до 96,2 млн тонн нефти и на 9,6% газа - до 568,9 млрд кубометров.

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