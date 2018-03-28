Медведев: бизнес-климат - это основа для роста инвестиций, но нужны и новые решения

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Создаваемые правительством инвестиционные условия являются хорошей базой для роста инвестиций, но не гарантируют его, необходимо задействовать новые инструменты. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев на итоговой коллегии Минэкономразвития.

"Экономический рост всегда опирается на инвестиции. Здесь ориентиры понятны, хочу лишь подчеркнуть, что у министерства в этой сфере ответственность особая. Мы создавали комфортные, предсказуемые для инвесторов макроэкономические условия и здесь в этом смысле многое получилось, - сказал премьер. - Это хорошая основа для инвестиционного рывка. Это, безусловно, основа, но еще не гарантия".

По его словам, важно наполнить эту основу теми механизмами, которые улучшат пропорцию между частными и государственным инвестированием.

Премьер подчеркнул, что "задача [достижения темпов роста ВВП на уровне не ниже среднемирового] требует нестандартных решений, ведь потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз после очередного витка кризиса нами исчерпан, но появились и новые возможности, которые необходимо использовать". Медведев указал на тот факт, что меняется и мировой технологический ландшафт, возникают новые технологии, новые продукты.

"Самое главное: нужно искать для себя новые рынки", - поставил задачу глава правительства.

Медведев признал, что часть рисков государство должно взять на себя. Бизнес же, по его словам, должен иметь четкий сигнал, что "мы готовы вкладывать деньги в создание необходимой для успеха современной инфраструктуры".

Премьер напомнил, что начинают работать два новых инструмента по привлечению частных денег: фабрика проектного инвестирования и инфраструктурная ипотека. "Мы здесь ожидаем максимальной отдачи, причем не только для инвестора, но и для всей страны, эти вопросы также должны быть отражены в Стратегии пространственного развития, подготовку которой нужно в ближайшее время завершить", - заключил Медведев.