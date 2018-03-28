Медведев: систему торгпредств РФ за рубежом не удалось переделать, это задача на будущее

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что систему российских торговых представительств в других странах переделать так и не удалось.

"Надо признаться, что так ничего и не получилось переделать в полном объеме (в системе российских торгпредств за рубежом - прим. ТАСС), и это, очевидно, задача на будущее", - заявил он на заседании коллегии Министерства экономического развития РФ.

Вместе с тем, перспективы системы он считает огромными, учитывая задачи по развитию несырьевого экспорта и ряд других. "Для этого нам нужна совершенно другая система торгпредств, если, конечно, эту систему есть резон сохранять в том виде, в котором она существовала, потому что на сей счет идут бесконечные дискуссии", - добавил глава кабмина.