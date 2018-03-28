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Медведев: систему торгпредств РФ за рубежом не удалось переделать, это задача на будущее

Экономика и бизнес
28 марта, 13:17 дата обновления: 28 марта, 13:36 UTC+3

Премьер отметил большие перспективы системы с учетом задач по развитию несырьевого экспорта

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что систему российских торговых представительств в других странах переделать так и не удалось.

"Надо признаться, что так ничего и не получилось переделать в полном объеме (в системе российских торгпредств за рубежом - прим. ТАСС), и это, очевидно, задача на будущее", - заявил он на заседании коллегии Министерства экономического развития РФ.

Вместе с тем, перспективы системы он считает огромными, учитывая задачи по развитию несырьевого экспорта и ряд других.

"Для этого нам нужна совершенно другая система торгпредств, если, конечно, эту систему есть резон сохранять в том виде, в котором она существовала, потому что на сей счет идут бесконечные дискуссии", - добавил глава кабмина.

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