В России могут создать единый орган по вопросам интеллектуальной собственности

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство РФ намерено провести на следующей неделе "мозговой штурм" по возможности создания единого органа по вопросам интеллектуальной собственности. Об этом заявил на итоговой коллегии Минэкономразвития первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Мы договорились с [вице-премьером] Аркадием Владимировичем Дворковичем, что на базе Сколково буквально на будущей неделе проведем соответствующее большое мероприятие в рамках расширенной коллегии Роспатента. Такой мозговой штурм и обсуждение вопросов по существу управления интеллектуальной собственностью и мотивам, чтобы больше патентов создавалось, и как административно в ближайшее время этот вопрос завершить", - сказал Шувалов.

По его словам, пока в этой сфере не удалось добиться главного - до конца текущего политического цикла "организовать единый орган управления интеллектуальной собственностью, как это существует в других странах". Он отметил, что данный вопрос обсуждался и получил одобрение со стороны главы правительства Дмитрия Медведева. "Но в силу разных обстоятельств нас как-то увели в дискуссию, что это - служба или агентство? Этот единый орган должен находиться напрямую под правительством или все-таки внутри министерства экономического развития? Мы с вами все это обсуждали, вы нам дали соответствующие указания, что все эти службы, которые напрямую подчинены правительству, как-то теряются в системе управления. Поэтому, конечно, надо стремиться к тому, чтобы под министерствами и агентства, и службы имели соответствующую иерархию и построение", - считает Шувалов.