Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России могут создать единый орган по вопросам интеллектуальной собственности

Экономика и бизнес
28 марта, 13:42 дата обновления: 28 марта, 15:00 UTC+3

Вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках расширенной коллегии Роспатента

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство РФ намерено провести на следующей неделе "мозговой штурм" по возможности создания единого органа по вопросам интеллектуальной собственности. Об этом заявил на итоговой коллегии Минэкономразвития первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Мы договорились с [вице-премьером] Аркадием Владимировичем Дворковичем, что на базе Сколково буквально на будущей неделе проведем соответствующее большое мероприятие в рамках расширенной коллегии Роспатента. Такой мозговой штурм и обсуждение вопросов по существу управления интеллектуальной собственностью и мотивам, чтобы больше патентов создавалось, и как административно в ближайшее время этот вопрос завершить", - сказал Шувалов.

По его словам, пока в этой сфере не удалось добиться главного - до конца текущего политического цикла "организовать единый орган управления интеллектуальной собственностью, как это существует в других странах".

Он отметил, что данный вопрос обсуждался и получил одобрение со стороны главы правительства Дмитрия Медведева.

"Но в силу разных обстоятельств нас как-то увели в дискуссию, что это - служба или агентство? Этот единый орган должен находиться напрямую под правительством или все-таки внутри министерства экономического развития? Мы с вами все это обсуждали, вы нам дали соответствующие указания, что все эти службы, которые напрямую подчинены правительству, как-то теряются в системе управления. Поэтому, конечно, надо стремиться к тому, чтобы под министерствами и агентства, и службы имели соответствующую иерархию и построение", - считает Шувалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
2
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
3
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
4
Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"
5
Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
ХК "Югра", исключенный из КХЛ, поблагодарил болельщиков за поддержку
Темы дня
Новости партнеров