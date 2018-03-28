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Медведев призвал частично переформатировать госпрограммы с учетом послания президента

Экономика и бизнес
28 марта, 13:34 UTC+3 МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Премьер также отметил необходимость выработать конфигурацию работы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Госпрограммы должны быть частично переформатированы с учетом Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития.

"Если говорить о национальных приоритетах и госпрограммах, то сейчас наступает такая пора, когда очевидно, что они должны быть переформатированы с учетом накопленного опыта и с учетом тех поручений, которые даны президентом по итогам послания [Федеральному собранию]. Что-то может сохраняться в том виде, в котором это действует сейчас, что-то требует несколько иного опыта, на чем министерству придется сконцентрироваться в самое ближайшее время", - сказал премьер.

При этом Медведев подчеркнул, что сам проектный, программный подход в кабмине считают "абсолютно правильным, за счет него удалось достичь определенных результатов по целому ряду направлений экономической и социальной жизни. Но какие-то позиции придется все равно переверстывать - к этому нужно быть готовым".

Защита интеллектуальной собственности

Премьер-министр добавил, что считает необходимым выработать окончательную конфигурацию работы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Говоря о проблемах в сфере защиты интеллектуальной собственности, Медведев отметил, что "это одна из вечнозеленых тем для обсуждения", и "пока нет нормальной конфигурации работы", эта проблема останется в России актуальной.

"Я посмотрел, нас в очередной раз обвинили в том, что по количеству нарушений авторских прав, включая и права на промышленную собственность, но и интеллектуальную, наша страна является одной из самых "передовых" в мире. Правда, мы там в хорошей компании с США, что меня удивило. То есть, проблемы есть у всех, очевидно этим нужно заниматься, выработать окончательную конфигурацию работы по этому направлению", - сказал председатель правительства.

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