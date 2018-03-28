Белоусов: закон должен исключить "маскировку" большого бизнеса под малый

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. России необходимо принять поправки в законодательство, исключающие возможность "маскировки" большого бизнеса под малый после трагедии в Кемерове, сказал журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Нужны", - сказал Белоусов в ответ на вопрос о необходимости таких изменений.

В воскресенье во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре"Зимняя вишня" погибли 64 человека. Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев сказал в воскресенье ТАСС, что ТРЦ не проверялся пожарным надзором, поскольку относился к объектам малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы.