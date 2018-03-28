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Затраты на реализацию поручений Путина близки к оценке Счетной палаты в 8 трлн рублей

Экономика и бизнес
28 марта, 13:43 дата обновления: 28 марта, 13:56 UTC+3

Речь идет о сумме, рассчитанной на шесть лет

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития проводят расчеты затрат на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию, цифры близки к озвученным ранее Счетной палатой 8 трлн рублей в течение шести лет. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Андрей Белоусов.

"Эта работа осуществляется (по расчету затрат - прим. ТАСС), Минфин и Минэкономразвития занимаются сейчас. Я думаю, что порядок цифр близкий (к 8 трлн рублей - прим. ТАСС) на шестилетие", - сказал Белоусов.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявляла ранее, что реализация стратегических задач, поставленных президентом, потребует допрасходов на предстоящие шесть лет в размере 8 трлн рублей.

К 15 апрелю должен быть подготовлен проект указа президента, определяющего национальные цели развития России до 2024 года. В числе задач - увеличение продолжительности жизни россиян, рост их реальных доходов, снижение уровня бедности в стране в два раза, снижение ипотечной ставки до 7-8% годовых и другие.

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