Затраты на реализацию поручений Путина близки к оценке Счетной палаты в 8 трлн рублей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития проводят расчеты затрат на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию, цифры близки к озвученным ранее Счетной палатой 8 трлн рублей в течение шести лет. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Андрей Белоусов.

"Эта работа осуществляется (по расчету затрат - прим. ТАСС), Минфин и Минэкономразвития занимаются сейчас. Я думаю, что порядок цифр близкий (к 8 трлн рублей - прим. ТАСС) на шестилетие", - сказал Белоусов.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявляла ранее, что реализация стратегических задач, поставленных президентом, потребует допрасходов на предстоящие шесть лет в размере 8 трлн рублей.

К 15 апрелю должен быть подготовлен проект указа президента, определяющего национальные цели развития России до 2024 года. В числе задач - увеличение продолжительности жизни россиян, рост их реальных доходов, снижение уровня бедности в стране в два раза, снижение ипотечной ставки до 7-8% годовых и другие.